21 мирный житель ранен из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За минувшие сутки в Белгородской области результате атак со стороны Украины пострадал 21 мирный житель, в том числе трое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что две девушки получили ранения во время атаки дрона на остановку в Белгороде. Их состояние оценивается как тяжелое. Если будет нужно, то пациенток отправят в Москву.

«Конечно, очень хотел, чтобы все раненые наши жители получили медицинскую помощь и быстрее вернулись к своим семьям. Еще раз хотел сказать: вся необходимая медицинская помощь в нашем распоряжении есть», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что также в регионе завершили оборудование 15 машин скорой помощи антидроновыми сооружениями — «мангалами». Данная работа будет вестись и дальше для защиты медиков от БПЛА.

По словам главы области, в регионе еще заказали дополнительные модульные укрытия, которые помогают спасать жизни мирных жителей.