Акция уже стала традиционной для Подмосковья. В рамках большого гуманитарного проекта «Доброе дело» к 23 февраля, начиная с 2023 года, проходит специальный сбор, который называется «Доброе дело — нашим Защитникам». Проводят его активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Координацией добровольческого движения в регионе занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщила пресс-служба министерства.

«С 5 по 8 февраля во всех городских округах региона проходила акция „Доброе дело — нашим Защитникам“. Жители приносили в пункты сбора гумпомощи вещи, которые нужны участникам СВО: зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Кроме этого, военнослужащим передавали письма с теплыми словами поддержки. Всего было собрано порядка 20 тонн полезных товаров», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В 86 пунктах сбора гуманитарной помощи, действующих на территории Московской области, принимали консервы, шоколад, чай и кофе, гемостатические бинты, перевязочные пакеты, обезболивающие, антивирусные препараты, мази, термобелье, треккинговые носки, флисовые шапки и перчатки, генераторы и мощные пауэрбанки.

«Для меня честь участвовать в таком важном деле. Мы работали в волонтерском центре, куда приносили все необходимое. Там мы и упаковывали каждую вещь, чтобы убедиться: бойцам попадет только лучшее. Когда видишь, сколько неравнодушных людей откликнулось, понимаешь, что мы единое целое. Надеюсь, наша помощь согреет ребят и напомнит, что дома их ждут», — поделилась один из волонтеров акции Софья Шинкарева.

Весь полезный груз добровольцы проверили, рассортировали и отправили из распределительного центра в Одинцово участникам СВО.

«Мы с коллективом и воспитанниками нашей спортивной школы участвуем в акции не первый раз и считаем это своим долгом. Привезли более пяти коробок с продуктами, вещами и средствами гигиены. Кроме этого, вместе с моими дочками написали и положили в груз письма со словами поддержки. Для меня это важный урок взаимопомощи и поддержки, который мы передаем подрастающему поколению. Хоть у меня там и никого нет из близких, но я считаю, что наши защитники — это все наши ребята, за которых мы в ответе», — сказал директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове Александр Герасимов.

«Доброе дело» — гуманитарный проект, реализуемый на территории Московской области. Он начался в апреле 2022 года, когда ученики гимназии имени Е. М. Примакова выступили с инициативой помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, и к акции присоединились все школы региона. Оперативно во всех городских округах открылись пункты сбора, куда неравнодушные жители приносили необходимые вещи.

Всего в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» с начала СВО было отправлено более 10,2 тысяч тонн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.