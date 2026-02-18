В рамках большого гуманитарного проекта «Доброе дело» к 23 февраля, начиная с 2023 года, проходит специальный сбор, который называется «Доброе дело — нашим Защитникам». Проводят его активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Координацией добровольческого движения в регионе занимается министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

«С 5 по 8 февраля во всех городских округах региона проходила акция „Доброе дело — нашим Защитникам“. Жители приносили в пункты сбора гумпомощи вещи, которые нужны участникам СВО: зимнюю одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Кроме этого, военнослужащим передавали письма с теплыми словами поддержки. Всего было собрано порядка 20 тонн полезных товаров», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В 86 пунктах сбора гуманитарной помощи, действующих на территории Московской области, принимали консервы, шоколад, чай и кофе, гемостатические бинты, перевязочные пакеты, обезболивающие, антивирусные препараты, мази, термобелье, треккинговые носки, флисовые шапки и перчатки, генераторы и мощные пауэрбанки.

«Для меня честь участвовать в таком важном деле. Мы работали в волонтерскомцентре, куда приносили все необходимое. Там мы и упаковывали каждую вещь, чтобы убедиться: бойцам попадет только лучшее. Когда видишь, сколько неравнодушных людей откликнулось, понимаешь, что мы единое целое. Надеюсь, наша помощь согреет ребят и напомнит, что дома их ждут», — поделилась Софья Шинкарева, один из волонтеров акции.

Весь полезный груз добровольцы проверили, рассортировали и отправили из распределительного центра в Одинцово участникам СВО.

«Мы с коллективом и воспитанниками нашей спортивной школы участвуем в акции не первый раз и считаем это своим долгом. Привезли более пяти коробок с продуктами, вещами и средствами гигиены. Кроме этого, вместе с моими дочками написали и положили в груз письма со словами поддержки. Для меня это важный урок взаимопомощи и поддержки, который мы передаем подрастающему поколению. Хоть у меня там и никого нет из близких, но я считаю, что наши защитники — это все наши ребята, за которых мы в ответе», — говорит Александр Герасимов, директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове.

«Доброе дело» — гуманитарный проект, реализуемый на территории Московской области. Он начался в апреле 2022 года, когда ученики гимназии имени Е. М. Примакова выступили с инициативой помочь жителям Донбасса. Это предложение поддержал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, и к акции присоединились все школы региона. Оперативно во всех городских округах открылись пункты сбора, куда неравнодушные жители приносили необходимые вещи.

Всего в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело» с начала СВО было отправлено более 10,2 тысяч тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.