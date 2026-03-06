сегодня в 07:34

2 человека погибли при атаке дронов ВСУ на магазин в Херсонской области

Он уточнил, что БПЛА совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Было четыре сброса подряд.

«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медпомощь в Алешкинской ЦРБ. Двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую ЦРБ.

