2 человека погибли при атаке дронов ВСУ на магазин в Херсонской области
В Алешках Херсонской области ВСУ атаковали людей беспилотниками, погибли мирные жители, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он уточнил, что БПЛА совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Было четыре сброса подряд.
«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медпомощь в Алешкинской ЦРБ. Двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую ЦРБ.
