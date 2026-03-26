125 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 125 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.
Также БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Беспилотники были самолетного типа
Ранее Минобороны опубликовало видео с моментами ликвидации вражеских объектов в зоне СВО. Так, ВС РФ обнаружили и уничтожили укрытия, огневые позиции и командный пункт украинских военных, которые были тщательно замаскированы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.