сегодня в 07:28

125 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 125 украинских дронов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей.

Также БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Беспилотники были самолетного типа

Ранее Минобороны опубликовало видео с моментами ликвидации вражеских объектов в зоне СВО. Так, ВС РФ обнаружили и уничтожили укрытия, огневые позиции и командный пункт украинских военных, которые были тщательно замаскированы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.