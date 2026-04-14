1 человек погиб, еще 5 пострадали при атаке БПЛА на Липецкую область

Он добавил, что еще пять человек пострадали, из них четверых доставили в больницу. Всем оказывается необходимая мед помощь.

Как уточнил глава области, обломками дрона были повреждены окна в нескольких жилых домах. Также в селе Долгоруково после падения БПЛА возник пожар в жилом доме, который уже потушен. Пострадавших нет. Все жильцы были эвакуированы и уехали к родственникам.

Артамонов уточнил, что на местах ЧП в области продолжают работать специалисты экстренных и оперативных службы. В ближайшее время главы муниципалитетов проведут оценку ущерба и окажут материальную помощь.

