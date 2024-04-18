Как принять участие в «Диктанте Победы» 26 апреля и где пройдет тестирование

В материале РИАМО рассказываем о том, как принять участие в акции «Диктант Победы», как она пройдет и как получить сертификат.

Что такое «Диктант Победы» Фото - © РИА Новости Просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет уже в шестой раз. Впервые ее провели в 2019 году, и она была приурочена к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этом году задания акции посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков и другим юбилейным датам. «Диктант Победы» проводится в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС. Тестирование призвано вызвать интерес у россиян и жителей других государств к изучению военной истории нашей страны и повышению исторической грамотности.

Как принять участие в «Диктанте Победы» Фото - © РИА Новости Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и гражданства. Тестирование пройдет на площадках акции и в онлайн-формате. Для участия нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте. Там же будут доступны результаты. Для участия на площадках акции не нужно предоставлять паспорт и другие документы. Достаточно подготовиться к тесту, зарегистрироваться и прийти на площадку. При регистрации нужно указать свои ФИО, дату рождения и место проживания. После чего придет смс-подтверждение. При написании теста онлайн результат доступен сразу на сайте в личном кабинете. Если писать «Диктант Победы» на региональной площадке, то участнику присвоят индивидуальный идентификационный номер. Это 13-значный номер, который выдается в день написания «Диктанта Победы» на площадке вместе с бланками. Он необходим участникам, чтобы узнать результат.

Когда будет проходить «Диктант Победы» в 2024 году Фото - © РИА Новости «Диктант Победы» напишут в единый день – 26 апреля. Тестирование в этот же день будет доступно онлайн. В прошлом году участникам давалось 45 минут, чтобы ответить на 25 вопросов: 20 – на общую военно-историческую тему и 5 — на региональную тематику. Тестовые задания «Диктанта Победы» будут доступны на русском языке. Кроме того, пройти их можно на английском, французском, арабском, китайском и испанском языках.

Как подготовиться к «Диктанту Победы» Фото - © РИА Новости Для подготовки к тестированию на сайте доступны несколько вариантов тренировочных тестов, которые можно пройти. Тренировочный тест поможет пользователям проверить и освежить свои знания событий Великой Отечественной войны. В тесте 10 вопросов. После прохождения участники тренировочного тестирования смогут в личном кабинете скачать результаты. Все вопросы составлены профессиональными экспертами-историками Российского исторического общества (РИО). Среди заданий участников просят назвать освобожденные города в ходе той или иной советской наступательной операции, назвать по фото и описанию героя, указать год, который описывает известный военачальник по событиям на фронте, и прочее. Кроме того, подготовиться можно и в российских музеях, в том числе и в Музее Победы в Москве. В рамках подготовки к тесту там проходят открытые лектории, расписание которых можно найти на сайте акции. На лекциях слушатели узнают интересные исторические факты, подробности стратегических наступательных операций, о событиях Великой Отечественной войны.

Какие вопросы будут на «Диктанте Победы» Фото - © Медиасток.рф Конкретные задания будут известны только в день тестирования. В 2023 году вопросы касались в основном Сталинградской и Курской битв, Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыва блокады Ленинграда. Известно, что в этом году Диктант посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков и другим значимым датам.

Где пройдет «Диктант Победы» Фото - © Медиасток.рф «Диктант Победы» напишут более чем на 26 тысячах площадок. Почти 200 из них создано в 58 странах мира. В этом году уже побиты рекорды как по числу площадок, так и по количеству стран, в которых можно будет проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Более 1,5 тысяч площадок в этом году создали Министерство обороны, МЧС, Росгвардия и МВД. Площадки откроются в регионах и городах в значимых исторических местах, школах, музеях, в аэропортах и на вокзалах. Центральной площадкой акции по традиции станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, среди площадок акции – Учебный центр водолазов, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», фрегат «Адмирал флота Касатонов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», учебный корабль «Смольный», испытательный космодром в Архангельской области, Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кроме того, «Диктант Победы» поддерживают девять авиакомпаний и 11 аэропортов. Его также напишут на пяти железнодорожных вокзалах. Площадки для написания диктанта создает и «Почта России» – ответить на вопросы можно будет в 107 отделениях по всей стране. В Москве на Гоголевском бульваре 24 апреля откроется фотовыставка об акции. Посетители смогут узнать историю акции, ее географию и увидеть уникальные площадки, на которых пишут диктант.

Как будет проходить акция Фото - © РИА Новости Ожидается, что «Диктант Победы» вновь будет одним из самых массовых мероприятий в преддверии Дня Победы. Обеспечивать волонтерское сопровождение площадок для написания теста будут участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В этом году помогать проводить тестирование будут 25 тысяч волонтеров. Присутствовать они будут во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, «Волонтеры Победы» помогут в организации площадок за рубежом: в Венесуэле, Люксембурге, Катаре, Нидерландах и Камбодже. Стать волонтером Победы можно на сайте. На площадках участникам предоставят специальные бланки для тестирования. Участники, проходящие тест онлайн, смогут это сделать в любом месте мира со своего компьютера. На тестировании нужно будет ответить на вопросы в определенный период времени.

Что получат участники «Диктанта Победы» Фото - © РИА Новости Помимо хорошего опыта и знаний участники Диктанта получат сертификаты. Документ с указанием количества набранных баллов и затраченным на ответы временем будет доступен для скачивания в личном кабинете участника после объявления результатов «Диктанта Победы». Онлайн-участники смогут скачать свой сертификат сразу после прохождения теста. Кроме того, участники, написавшие «Диктант Победы» на региональной площадке и набравшие максимальное количество баллов, получают право на дополнительные баллы при поступлении в вуз. Для получения баллов нужно будет в личном кабинете заполнить форму.