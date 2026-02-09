сегодня в 08:52

Звезда сериала «Не родись красивой» попала в больницу после катания на коньках

В Москве госпитализировали звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову. Она получила травму, сообщает Mash .

45-летняя актриса каталась на коньках в «Лужниках» и упала. Неудачное приземление закончилось переломом.

На каток вызвали скорую помощь. По итогу Уварову госпитализировали.

При этом ранее у актрисы уже была серьезная травма — перелом лучевой кости руки, который заживал более полутора лет. В марте ей сняли спицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.