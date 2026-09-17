Звезда «Реальных пацанов» Бежанян рассказал о самочувствии после ДТП под Пермью

Актер Армен Бежанян сообщил, что не пострадал в аварии на трассе Оса — Пермь. Второй участник, по его словам, скрылся с места происшествия, пишет «Абзац» .

Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян попал в ДТП во время обгона на трассе Оса — Пермь. Автомобиль актера после резкого маневра другой машины зацепил отбойник и пролетел около 30 метров в овраг. У иномарки смяло крышу, выбило стекла и повредило переднюю часть.

«Со мной все хорошо, спасибо, не жалуюсь. Я топнул, чтобы обогнать идущую машину, а она резко вильнула, и мне пришлось рулем дернуть влево на автомате. Машина поменяла траекторию и полетела. Тяжело, когда тебя оставляют в такой ситуации: человек видел этот маневр, что я улетаю, и просто уехал. А вдруг в салоне были бы дети или кому-то требовалась скорая помощь?» — поделился Бежанян.

Актер рассказал, что второй водитель не остановился. В Государственной инспекции безопасности дорожного движения ему пояснили, что без прямого столкновения и видеорегистратора доказать вину другого участника будет сложно.

«Машину можно восстанавливать, только надо посчитать, насколько это целесообразно финансово. Все равно ресурс автомобиля по надежности будет уже не тот. Поэтому, чтобы и другие тоже не подвергались этим рискам, по мне, лучше просто утилизировать этот автомобиль — и все», — заключил Бежанян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.