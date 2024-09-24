Зверское убийство: алабая задушили проволокой на глазах у детей в Новой Москве
Фото - © Саблин Станислав / Фотобанк Лори
Зверское убийство алабая произошло в ЖК «Внуково 2016/2017» в Новой Москве. Местный житель расправился с собакой, которая жила на территории шиномонтажного сервиса возле дома, сообщает «Москва 24».
Оказалось, что до этого алабай покусал йоркширского терьера матери мужчины. Разъяренный житель решил устроить самосуд над собакой. Он заявился на шиномонтажку и задушил пса проволокой на глазах у детей.
В полицию обратились волонтеры. Они написали заявление на местного жителя, при этом указали, что убийство произошло на глазах людей. Труп животного выбросили к мусорным бакам.
На опубликованных кадрах видно, что алабай жил на цепи. На видео пес мирно играет с шиной и не выглядит агрессивным.
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