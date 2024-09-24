Зверское убийство: алабая задушили проволокой на глазах у детей в Новой Москве

Зверское убийство алабая произошло в ЖК «Внуково 2016/2017» в Новой Москве. Местный житель расправился с собакой, которая жила на территории шиномонтажного сервиса возле дома, сообщает «Москва 24» .

Оказалось, что до этого алабай покусал йоркширского терьера матери мужчины. Разъяренный житель решил устроить самосуд над собакой. Он заявился на шиномонтажку и задушил пса проволокой на глазах у детей.

В полицию обратились волонтеры. Они написали заявление на местного жителя, при этом указали, что убийство произошло на глазах людей. Труп животного выбросили к мусорным бакам.

На опубликованных кадрах видно, что алабай жил на цепи. На видео пес мирно играет с шиной и не выглядит агрессивным.

Ранее в Приморском крае медведь загрыз двух мужчин, а затем ворвался в собачий приют и погрыз 30 собак. Предварительно, у хищника может быть бешенство.