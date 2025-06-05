Зверски резавший детей «гусевский мясник» признался еще в одном убийстве

53-летний «гусевский мясник» Игорь Юферев, который в 90-е годы зверски резал женщин и детей, признался в убийстве еще одной жертвы — 46-летней Галины в городе Гусеве Калининградской области, сообщает SHOT .

Его этапировали из колонии «Белый лебедь» в СИЗО города Черняховска. О еще одном убийстве он мог решиться рассказать, чтобы посидеть в более комфортных условиях и отдохнуть от страшной тюрьмы. Теперь число его жертв выросло до восьми.

О страшном преступлении маньяк сознался на последнем допросе. 8 ноября 1992 года он повалил Галину на пол и приставил к шее металлическую трубу. Он изнасиловал женщину, а потом сломал ей шею. Следственные действия возобновили.

Семь остальных жертв были убиты исключительно ради секса. Первой жертвой была девушка, которая возвращалась со свидания. Она отказала ему в знакомстве, после чего Юферев повалил ее на землю, но изнасиловать не смог. Тогда она рассмеялась, а маньяк пришел в ярость и задушил девушку ремнем от сумки.

После этого он убил целую семью. Преступник в гостях у друга решил изнасиловать его жену, но та отказала. После этого началась резня — были убиты не только супруги, но и их 4-летняя дочь. Он нанес малышке 17 ножевых ранений.

В 1998 году «гусевского маньяка» приговорили к смертной казни, но потом заменили наказание на пожизненное. В 2022 году была доказана его причастность к убийству 38-летней женщины. Он задушил ее галстуком, а потом направился в соседнюю комнату, изнасиловал ее дочерей, которым было по 10 и 15 лет. Одной из них удалось выжить.

Еще в одном убийстве маньяку обвинение не предъявили. В 1993 году он убил, а затем изнасиловал женщину. На ее тампоне обнаружили сперму Юферева. Однако адвокат убедил его отказаться от показаний, а улику каким-то образом потеряли.