Зумеры сняли коттедж на сутки в Тольятти, чтобы разгромить его для видео

В Сети периодически появляются ролики, на которых группы людей арендуют жилье для того, чтобы устроить там погром ради треш-контента для соцсетей. Жертвами такой съемки в Тольятти стали владельцы популярного Barn house. Они сдали дом группе зуммеров, которые разбили бытовую технику и мебель, все зафиксировали на видео и скрылись.

Владельцы недвижимости в одной из соцсетей рассказали, что сдали дом в аренду и даже не представляли, во что жилье превратят недобросовестные гости. На опубликованных кадрах видно, что арендаторы устроили беспорядок как на придомовой территории, так и внутри коттеджа.

В ролике видно, что в каждой комнате со стен частично содраны обои. Крупногабаритная мебель опрокинута на пол, в том числе холодильник. Телевизор сорван со стены и разбит. Также были разбросаны предметы интерьера, разбита посуда, повреждены матрасы и диваны.

Владельцы дома отметили, что не планируют замалчивать ситуацию. Они вынуждены сообщить, что коттедж временно закрыт на ремонт, который ориентировочно продлится до конца апреля 2026 года.

«Нас ожидает непростой путь по восстановлению дома, судебные разбирательства и прочая вытекающая волокита. Будем стараться открыться к майским праздникам, и можете не переживать, бронь на лето – 2026 уже открыта, смело бронируйте и не сомневайтесь, что будет еще лучше», — говорится в сообщении арендодателей.

В настоящее время производство по делу приостановлено. Для возбуждения уголовного дела требовалось предоставить техническую экспертизу в десятидневный срок. Компетентные специалисты уже проводят оценку нанесенного ущерба.

После этого владельцы дома полностью погрузятся в судебные разбирательства и сразу начнут ремонт помещения. Что касается недобросовестных гостей, то один из них, испугавшись проблем, прислал фрагмент съемки в формате исчезающего ролика, на котором видно, как юные парни громили помещения, а также совместными усилиями сбрасывали шкаф с балкона, который от удара об землю разлетелся на части.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам.

