Зоозащитница рассказала о жестоком убийстве кота в Нижнем Новгороде

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МВД изучает информацию об убийстве кота мужчиной в Нижнем Новгороде

Зоозащитница Лара Саплина рассказала, что в Нижнем Новгороде мужчина жестоко убил кота прямо во дворе. Сейчас в ситуации разбирается полиция, сообщает ИА «Время Н» .

По данным зоозащитницы, кота убили в понедельник. Происшествие случилось во дворе дома по улице Пермякова.

Момент избиения кота мужчиной сняла видеокамера домофона. На кадрах, как утверждает издание, видно, что горожанин забивает животное ногами. В результате истязаний кот погиб.

Очевидцы уже обратились в полицию. В нижегородском главке МВД России заявили, что стражам порядка поступило сразу пять обращений по факту гибели кота.

Личность предполагаемого убийцы животного установлена. Правоохранители ведут проверку.