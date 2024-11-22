Зоофилы звонят хозяевам собак в Москве в поисках «члена семьи»

Столичные владельцы собак пожаловались на то, что им звонят зоофилы, которые ищут «члена семьи» с определенными размерами полового органа, сообщает SHOT .

Так, жительнице Москвы позвонил некий Владимир Т. из Брянска. Он заявил, что хочет приобрести кобеля стаффа. При этом мужчина поинтересовался возрастом и размером полового органа пса.

Хозяйку собаки диалог насторожил. Она спросила, зачем Владимиру нужен питомец. Мужчина ответил, что ищет «члена семьи» для «вязки жены», так как сам часто бывает в разъездах, а его супругу кто-то должен «удовлетворять».

Известно, что Владимир и его жена воспитывают ребенка. Семья готова приехать в любой город к заводчику, чтобы забрать нового «члена семьи». Также отмечается, что мужчина состоит в чатах зоофилов.

Ранее россиянин скормил котят питону и разослал видео друзьям. По его словам, питомцы были «дефективные» и «все равно не выжили бы».