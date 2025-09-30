«Зло»: губернатор Калининградской области прокомментировал нападение на ребенка

Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил глубокую скорбь и осуждение в связи с двумя трагедиями, потрясшими регион: жестоким нападением на восьмилетнего мальчика и автокатастрофой, унесшей жизнь девятилетнего ребенка, сообщает «Бриф24» .

«Это зло. Уверен, это зло получит соответствующее наказание от правосудия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Вооруженное нападение на 8-летнего мальчика, которому нетрезвый злоумышленник нанес ножевые ранения, получило широкий общественный резонанс. После операции состояние ребенка остается критическим. Алексей Беспрозванных обратился к гражданам с призывом поддержать врачей и верить в то, что мальчик сможет справиться, чтобы «добро восторжествовало».

Особую обеспокоенность у главы региона вызвало также смертельное ДТП, случившееся сегодня, 30 сентября, около 13:54 в Калининграде, на пересечении улиц Банковской и Коммунальной. Водитель грузовика сбил 9-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре». Ребенок умер на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

В ответ на эти ужасные происшествия Алексей Беспрозванных заявил о проведении оперативного совещания во вторник, где отдельно будет рассмотрен вопрос безопасности на дорогах.

Трагическая гибель 9-летнего ребенка вновь заострила внимание на проблемах безопасности дорожного движения, особенно вблизи школ и других мест, где часто находятся дети, отметили в Госавтоинспекции, сотрудники которой устанавливают все детали произошедшего на месте аварии.

