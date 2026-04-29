Около 200 щенков сгорели по вине хозяйки в Нижнем Новгороде

Около 200 щенков шпицев, бульдогов и чихуа-хуа сгорели в Нижнем Новгороде, так как были заперты внутри помещения, где начался пожар, сообщает Mash .

Местная жительница разводила собак на продажу. Она держала их в помещении, где была старая печка без заслонки.

В день трагедии угли вылетели из очага на пол, произошел пожар. Часть постройки полностью сгорела. Щенки не смогли выбраться.

Пожар произошел на площади 50 кв. м. По словам хозяйки, количество погибших собак — около 200.

