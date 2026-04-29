Почти 8 тыс многодетных семей в Подмосковье получили выплату вместо земли

В Московской области около 8 тыс. многодетных семей воспользовались правом получить 400 тыс. рублей вместо бесплатного земельного участка с 2024 года. Средства можно направить на любые нужды, в том числе на ипотеку или покупку земли, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Альтернативная мера поддержки действует в регионе с 2024 года. Вместо ожидания участка семья может оформить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей. За два года на эти цели из бюджета Подмосковья направили почти 3 млрд рублей.

«Почти 8 тыс. многодетных семей Подмосковья уже получили выплату вместо земельного участка — и это наше системное решение, которое реально меняет жизнь многодетных семей в регионе. Первоначальный взнос по ипотеке, ремонт, покупка участка на вторичном рынке — семья сама решает», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В 2026 году мера остается востребованной. С января выплату оформили 339 семей на сумму более 12 млн рублей.

Программа бесплатного предоставления земли многодетным семьям действует в Подмосковье с 2011 года. Ранее возникала проблема удаленных и не обеспеченных инфраструктурой участков. В 2024 году правительство региона под руководством губернатора Андрея Воробьева закрепило право выбора между участком и денежной компенсацией.

Подать заявление можно в электронном виде через региональный портал госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/22891. Отчитываться о расходовании средств не требуется — семья вправе использовать выплату по своему усмотрению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.