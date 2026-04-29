26 апреля в муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры „Коломна“ официально открыли цикл концертных программ под названием „Мой герой — моя память“. Мероприятие организовано при активной поддержке администрации городского округа Коломна и проводится под эгидой международного благотворительного фестиваля „Память хранит имена“, сообщили организаторы.

В фойе дворца культуры для посетителей работали интерактивные площадки, мастер-классы и тематические выставки. После этого на главной сцене состоялся концерт, который собрал ведущие творческие коллективы Городского округа Коломна и известных артистов. Режиссером программы выступила художественный руководитель Дворца культуры «Коломна» Колобайцева Яна. Согласно сообщению оргкомитета фестиваля, в вечере приняли участие как именитые мастера искусств, так и юные дарования.

В числе почетных гостей были заслуженный артист России Михаил Фавор, автор-исполнитель, продюсер и доцент кафедры эстрадно-джазового искусства МПГУ Максим Лидов, а также лауреат международных конкурсов, идейный вдохновитель и генеральный продюсер проекта «Память хранит имена» Харитон Руденко.

Организаторы уделили особое внимание участию финалистки третьего сезона Всероссийского конкурса «Родники. Дети — 2026» в номинации «Авторская песня» Марии Лониной. Юная артистка специально прибыла в Коломну из Пензы, чтобы выступить на концерте. Как отметили в оргкомитете, для нее участие в программе и выход на сцену Дворца культуры «Коломна» стали важной вехой в творческой карьере и возможностью громко заявить о себе.

Целью концерта было сохранение исторической памяти и дань уважения героям Отечества. На одной сцене выступили представители музыкальных театров, лауреаты международных конкурсов и начинающие исполнители.

Генеральный продюсер международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» Харитон Руденко назвал это событие отправной точкой для всего цикла.

«Для нас было большой честью открыть цикл концертных программ „Мой герой — моя память“ именно в Коломне — городе с глубокой историей и живыми традициями патриотического воспитания. Мы хотим, чтобы память о героях звучала не только в торжественных речах, но и в песнях, музыке, в глазах молодых исполнителей, которые вышли на одну сцену с популярными артистами. Каждый номер стал диалогом поколений. Уверен, что этот формат, сочетающий выставки, интерактив и большой концерт, будет востребован и продолжит расширять географию», — подчеркнул Харитон Руденко.

Организаторы отмечают: именно концертом в Коломне дан старт новому циклу программ фестиваля, который призван объединить признанных мастеров искусств и молодые таланты ради сохранения связи поколений и уважения к прошлому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.