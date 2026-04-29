«Не мыслю жизни без романтики»: Волочкова призналась, что у нее новые отношения
У балерины Анастасии Волочковой появились новые романтические отношения, но при этом она остается «свободной женщиной», сообщает РИА Новости.
Заслуженная артистка рассказала, что романтические отношения в ее жизни присутствуют «всегда». Даже сейчас у балерины есть избранник.
«Я — свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни», — сказала она.
При этом звезда уточнила, что эти отношения вряд ли приведут к браку. Для создания семьи избранник Волочковой должен соответствовать ее высоким требованиям.
По словам балерины, она должна сойтись с мужчиной «по силе духа, воли, качествам, достоинству, сексуальности, умению защищать и не давать в обиду».
