«Не мыслю жизни без романтики»: Волочкова призналась, что у нее новые отношения

Волочкова рассказала, что сейчас состоит в отношениях

У балерины Анастасии Волочковой появились новые романтические отношения, но при этом она остается «свободной женщиной», сообщает РИА Новости .

Заслуженная артистка рассказала, что романтические отношения в ее жизни присутствуют «всегда». Даже сейчас у балерины есть избранник.

«Я — свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни», — сказала она.

При этом звезда уточнила, что эти отношения вряд ли приведут к браку. Для создания семьи избранник Волочковой должен соответствовать ее высоким требованиям.

По словам балерины, она должна сойтись с мужчиной «по силе духа, воли, качествам, достоинству, сексуальности, умению защищать и не давать в обиду».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.