Эксперт Котилевец объяснил, когда банк блокирует переводы
Систематические переводы родственникам сами по себе не нарушают закон, однако нетипичные операции могут привлечь внимание банка, сообщил старший преподаватель РТУ МИРЭА Игорь Котилевец, сообщает RT.
Систематические переводы пожилому родственнику — обычная практика и не считаются нарушением. Однако банки по закону проверяют операции на признаки мошенничества и отмывания доходов.
«Однако банки обязаны по закону проверять все операции на предмет признаков мошенничества и отмывания доходов. И регулярные перечисления в одном и том же размере теоретически могут быть отнесены к категории «нетипичных для клиента операций», особенно если раньше таких переводов не было или они значительно отличаются от ваших обычных трат. Но на практике, если у вас уже сложилась история регулярных платежей, банк к неи привыкает и воспринимает как норму», — подчеркнул собеседник RT.
По словам эксперта, подозрение вызывают операции, нехарактерные для клиента. Резкий перевод крупной суммы, перечисления незнакомым людям или операции сразу после смены номера телефона могут привести к блокировке.
«Если вы никогда не переводили больше 10 тыс. рублей, а тут разом отправили 100 тыс., банк, скорее всего, заблокирует операцию до выяснения. То же самое касается переводов неизвестным людям, с которыми у вас нет истории платежей. Особенно подозрительными считаются переводы сразу после смены номера телефона в онлайн-банке — если злоумышленники взломали аккаунт, они часто начинают с замены контактных данных», — предупредил собеседник RT.
Банк также обращает внимание на недавно открытые или долго неактивные счета и формулировки переводов.
«Если человек открыл карту, положил на нее немного денег, а через полгода резко начал переводить крупные суммы, это неизбежно вызовет вопрос о происхождении средств», — предупредил аналитик.
«Фразы «оплата услуг», «товар» или «заработок» в переписке между физлицами могут намекнуть системе, что вы ведете предпринимательскую деятельность без регистрации. Банк может заподозрить вас в незаконной коммерции и заблокировать счет до предоставления пояснений», — рассказал он.
Эксперт посоветовал подключить автоплатеж и заранее уведомлять банк о крупных разовых операциях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.