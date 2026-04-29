Юрист Георгиева объяснила, когда экс-супруга вправе требовать алименты

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, в каких случаях бывший супруг обязан содержать не только ребенка, но и экс-жену. Такие нормы предусмотрены Семейным кодексом, сообщает RT .

По словам специалиста, обязанность по содержанию бывшей супруги возникает в ряде ситуаций.

«У нас Семейный кодекс предусматривает случаи, когда возникает обязанность содержать свою бывшую супругу. Это беременность на момент развода, нахождение ее в декрете по уходу за ребенком», — рассказала юрист.

Георгиева добавила, что персональные алименты возможны и после развода, если на иждивении женщины остался ребенок-инвалид.

«Причем в этом случае алименты на супругу могут быть установлены до 18-летия ребенка», — отметила она.

Для получения выплат женщине необходимо подтвердить в суде свое финансовое положение.

«То есть доказать, сколько она вообще имеет денег, какие траты ей предстоят, вынуждена ли она снимать квартиры. И ответы на иные финансовые вопросы. Это все необходимо прикладывать», — пояснила Георгиева.

Юрист уточнила, что фиксированного размера таких алиментов нет. В суде заявляется требование в твердой денежной сумме, которая может составлять от половины до двух региональных прожиточных минимумов.

