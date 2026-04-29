В Свердловской области в школьной столовой отравились 20 детей

Суд на 15 дней приостановил деятельность компании, которая управляла столовой в одной из школ в Полевском Свердловской области. Там отравились минимум 20 детей, у них нашли кишечную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Фирму посчитали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Из-за них дети в начальной школе заработали кишечную инфекцию.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Они выяснили, что на производстве еды игнорировали санитарные правила. Из-за них дети могли заболеть.

Так, молоко содержалось при минус 3 градусах, хотя нормальный показатель — от плюс 2 до плюс 6. Оно могли прийти в негодность и оказаться опасным для детей.

Дезинфицирующее средство подготавливали с неверной концентрацией. Из-за этого уменьшалась его эффективность. Также обнаружили нарушения в организации процесса приготовления еды, санитарном состоянии инвентаря и условиях, при которых работали сотрудники.

