Жуткое ДТП в Челябинске: водитель на полной скорости протаранил здание

Водитель Lada Granta погиб после того, как на полной скорости влетел в забор, а потом в здание в центре Челябинска, сообщает «Челябинск, который смог | URA.RU» .

ДТП произошло 8 ноября на парковке на проспекте Ленина, 57.

Легковой автомобиль на полной скорости сначала снес ограждение с бетонными блоками, после чего протаранил стену. Момент аварии попал на видео. Видно, что передняя часть машины сильно смята, практически до второго ряда.

Водителя Lada доставили в больницу, но через час после ДТП он скончался. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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