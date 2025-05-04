Жуткие кадры ДТП: в Шерегеше грузовик снес Mitsubishi, двое пострадали

В Шерегеше Кемеровской области грузовик на полной скорости врезался на повороте во внедорожник Mitsubishi, который улетел в кювет и приземлился на крышу. В салоне в этот момент находились три человека, все чудом выжили, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что внедорожник Mitsubishi перевернут на крышу, а внутри салона находились люди, которые пытались выбраться. Очевидцы ДТП остановились и поспешили на помощь пострадавшим.

Предварительно известно, что грузовик не смог сбросить скорость из-за поломки в тормозной системе. К счастью, никто не пострадал.

Травмы различной степени тяжести получили 65-летний водитель манипулятора и один из пассажиров Mitsubishi. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.