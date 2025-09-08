Жуткие фото: авто под Благовещенском выехало на встречку и влетело в автобус

сегодня в 08:31

Пьяный мужчина устроил смертельное ДТП с автобусом под Благовещенском

Под Благовещенском в Амурской области мужчина устроил смертельное ДТП с автобусом, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Инцидент произошел 7 сентября примерно в 21:40 на 12 километре трассы Благовещенск-Бибиково. Предположительно, мужчина 1985 года рождения с признаками опьянения выехал на полосу встречного движения, врезался в автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту №8.

Из-за ДТП на месте столкновения погиб пассажир легковушки 2001 года рождения. Водителя, управлявшего Toyota Wish, увезли в больницу.

Госпитализировали мужчину, управлявшего автобусом, и двух его пассажиров. У них есть травмы.

Водителю Toyota Wish грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Расследование уголовного дела продолжается.