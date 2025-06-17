Жуткая зоосадистская инсталляция напугала жителей Кузбасса

В Кузбассе неизвестные выложили в ряд несколько мертвых щенков

В Прокопьевске, в оживленном месте с большой проходимостью, рядом с одним из магазинов появилась ужасающая зоосадистская инсталляция — неизвестные выложили в ряд несколько мертвых щенков, сообщает Сiбдепо .

Жуткие снимки были опубликованы в социальных сетях возмущенными местными жителями. Как утверждает автор фото, шокирующую находку он обнаружил неподалеку от магазина «Прораб».

«Че за твари так делают?! Кинули щенят возле помойки, еще и выложили так по порядку! В ад таких мразей!!!» — не сдержал эмоций прокопчанин.

Горожане предполагают, что кто-то из хозяев животных, не пожелавший потратиться на стерилизацию своего питомца, решил таким отвратительным способом избавиться от потомства. Однако мотивы выставления мертвых тел на всеобщее обозрение остаются неясными.