Жуткая рыбалка: россиянин днями дрейфовал на сломанной лодке с трупом брата

В Красноярском крае рыбак днями дрейфовал на сломанной лодке с трупом брата

В Красноярском крае два брата отправились на рыбалку на Чулыме, но у их лодки сломался мотор. Рыбаков обнаружили только через четыре дня, и один из мужчин был мертв, сообщает Mash .

После того, как братья отплыли от берега, их лодка пришла в негодность. Мужчины не взяли с собой весла, поэтому не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Позже один из мужчин позвонил своему племяннику и заявил, что его отец умер, и они до сих пор дрейфуют по реке. Узнав о смерти отца, сын покойного вызвал экстренные службы.

На четвертый день лодку нашли спасатели и полицейские, которые помогли выжившему рыбаку выбраться на берег.

Тело умершего забрали на экспертизу для выяснения причин смерти. Сейчас с братом покойного работают полицейские.