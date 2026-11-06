Жуткая находка под Екатеринбургом: автомобилисты нашли детские гробы в лесу

Жуткую находку заметили автомобилисты на Сибирском тракте в Екатеринбурге: в лесу у дороги лежали три гроба, один из них оказался открытым, два других были закрыты крышками. Предполагается, что гробы детские, так как их размер небольшой, сообщает E1.RU .

По словам источника в похоронной сфере, гробы могли оставить после прощания с покойными: есть предположение, что они остались после похорон мусульман — тела завернули в саван, а гробы выбросили.

«Гробы дорогие и детские, не для младенцев, но все же и не для взрослых», — сказал собеседник.

Рядом с этим местом находятся Сибирское кладбище и крематорий. Откуда привезли гробы и почему бросили их в лесу, теперь выясняет полиция. Как уточнили в мэрии, о находке сообщила женщина-садовод, информацию передали силовикам.

Полковник Валерий Горелых рассказал журналистам, что полицейские уже выехали на место и разговаривают с местными жителями. Пока точно не установлено, детские ли это гробы.

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