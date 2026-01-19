Жуткая антисанитария: жильцов выселили из «трудового дома» в многоэтажке Люберец

В многоэтажке в Люберцах был найден так называемый «трудовой дом», в котором в антисанитарных условиях проживало большое количество людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По данным правоохранителей, сюжет о «трудовом доме» появился на одном из федеральных телеканалах. Там сообщалось, что в Люберцах в квартире дома на 20-м этаже проживает большое количество людей. При этом в помещении царит антисанитария.

Такие условия создают угрозу общественному порядку и безопасности жильцов. «Трудовой дом» функционировал, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о запрете данной деятельности.

Люберецкая городская прокуратура провела проверку по факту нарушения прав жителей. Под ее надзорным сопровождением приставы приняли все необходимые меры по исполнению судебного решения. Проживающих в квартире граждан выселили.

Прокуратура Московской области продолжает контролировать ситуацию.

