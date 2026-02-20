сегодня в 20:12

«Живы все 10»: каракалов и бенгальских кошек спасли на пожаре в Химках

В подмосковных Химках из горящего жилого дома удалось эвакуировать десять породистых кошек. Речь идет о редких животных, включая каракалов и бенгальских кошек, оказавшихся в смертельной ловушке из-за возгорания, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что спасенных животных посадили в одно помещение. Породистые кошки находились рядом друг с другом, но разбившись на три группы.

Кошек пришлось спасать из-за того, что огонь вспыхнул в пристройке, где владелица размещала своих экзотических питомцев.

Оперативно прибывшие пожарные расчеты ликвидировали пламя, предотвратив его распространение на основное здание. Что стало причиной пожара, на момент публикации заметки не сообщается.

