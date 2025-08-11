Живший на Украине титулованный кикбоксер найден мертвым у пустыря в Балашихе

Около пустыря на окраине подмосковной Балашихи обнаружили труп российского кикбоксера, призера чемпионатов Европы и мира Дмитрия Лиходумова. Вероятно, перед смертью бывшего бойца переехала машина, на его теле также нашли многочисленные следы побоев, сообщает «Mash на спорте» .

В прошлом Лиходумов неоднократно побеждал на первенствах в России, занимал призовые места на чемпионатах Европы и мира. Он также является мировым чемпионом по кикбоксингу среди профессионалов.

Дмитрий Лиходумов — уроженец Липецка. По данным журналистов, 20 лет назад он эмигрировал на Украину, но вернулся в Россию после начала СВО в 2022 году. Лиходумов проживал в Балашихе и, по словам друзей, был затворником. Близкие хотели устроить его на работу в подмосковные спортивные школы, но титулованный экс-спортсмен отказывался.

Прочие подробности смерти Лиходумова выясняются.