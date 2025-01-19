Живодера из Тобольска проверят после видео жестокого избиения овчарки

В Сети появились кадры жестокого избиения овчарки жителем Тобольска. На видео мужчина в порыве злости бьет пса кулаками и ногами, сообщает «112» .

Зверское отношение мужчине к питомцу засняли подъездные камеры. На одном видео мужчина заходит в подъезд, но на улице встречается с другой овчаркой и ее хозяином. Собаки лаяли друг на друга, что явно вывело его из себя. Прямо на улице мужчина избил пса.

На втором видео он ногами и кулаками со всей силы бьет овчарку. Животное не сопротивляется, собака падает на бок и просто терпит издевательства хозяина. Увиденное поразило местных жителей, которые потребовали изъять животное у хозяина.

Однако овчарки у мужчины уже нет. Пока неизвестно, куда делся четвероногий друг. Его могли изъять волонтеры, но, по другой информации, собаку забрал в Тюмень сын живодера. В ситуации разбирается полиция.

Ранее дрожащего и брошенного той-терьера заметили в электричке Сергиев Посад — Москва еще 11 января. С того момента маленькую собаку искали почти 700 человек и нашли в новой семье, которая приютила и согрела животное.