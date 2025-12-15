Жительницу Ревды нашли мертвой под мостом на Бали

Во время сильнейшего наводнения, вызванного многодневными ливнями на Бали, погибла гражданка России, сообщает Mash .

Как сообщают индонезийские власти, тело 30-летней жительницы Ревды Ксении было обнаружено под мостом в районе Северная Кута.

По предварительным данным полиции, девушка передвигалась на скутере и попыталась пересечь затопленный участок дороги, однако мощный поток воды сбил ее и утащил в водопропускную трубу. Спасатели нашли тело только через несколько часов, когда вода немного спала.

Ксения, которая последние годы зимовала на индонезийском острове и работала удаленно, стала одной из жертв масштабного стихийного бедствия, унесшего жизни нескольких человек и вызвавшего серьезные разрушения инфраструктуры. Сейчас местная полиция и российское консульство занимаются оформлением документов для репатриации тела.

Родные погибшей собирают средства, чтобы перевезти его на родину и похоронить, общая сумма необходимых расходов, по их словам, составляет около одного миллиона рублей.

