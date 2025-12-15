Жительницу Ревды нашли мертвой под мостом на Бали

Гражданка РФ погибла на затопленной дороге на Бали
Происшествия

Во время сильнейшего наводнения, вызванного многодневными ливнями на Бали, погибла гражданка России, сообщает Mash.

Как сообщают индонезийские власти, тело 30-летней жительницы Ревды Ксении было обнаружено под мостом в районе Северная Кута.

По предварительным данным полиции, девушка передвигалась на скутере и попыталась пересечь затопленный участок дороги, однако мощный поток воды сбил ее и утащил в водопропускную трубу. Спасатели нашли тело только через несколько часов, когда вода немного спала.

Ксения, которая последние годы зимовала на индонезийском острове и работала удаленно, стала одной из жертв масштабного стихийного бедствия, унесшего жизни нескольких человек и вызвавшего серьезные разрушения инфраструктуры. Сейчас местная полиция и российское консульство занимаются оформлением документов для репатриации тела.

Родные погибшей собирают средства, чтобы перевезти его на родину и похоронить, общая сумма необходимых расходов, по их словам, составляет около одного миллиона рублей.

