Жительницу Нижнего Тагила арестовали после участия в клипе про бойцов СВО

Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина арестована стражами порядка за участие в создании скандального клипа Pussy Riot, в котором высмеивались погибшие бойцы СВО. В отношении женщины составили несколько административных протоколов, в том числе по статье о пропаганде нетрадиционных ценностей, пишет ТАСС .

«Алису Горшенину арестовали на 10 суток», — рассказал собеседник агентства.

Горшенина активно выражала свое недовольство по поводу запрета на территории РФ международного движения ЛГБТ* через посты в Instagram**. Она также делала публикации, поддерживающие эти организации и размещала символику, связанную с ними. Кроме этого, Горшенина критиковала действия Вооруженных сил РФ, что вызвало негодование.

В мае 2024 года в СМИ появилась новость о том, что общественные деятели обратились с заявлением в ФСБ, Минкультуры и Генпрокуратуру в связи с проведением мастер-класса художницей Горшениной в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Оказалось, что Горшенина принимала участие в создании видеоклипа группы Pussy Riot, который содержал оскорбления в адрес погибших членов СВО. В результате предупреждения прокуратуры организаторы центра отменили запланированное мероприятие.

* Международное движение ЛГБТ добавлено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещено в России.

* Запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.