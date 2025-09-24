Жительница Воскресенска от злости сожгла соседку в квартире

сегодня в 13:29

Жительница Воскресенска подожгла дверь соседке, и та погибла

В подмосковном Воскресенске 45-летняя местная жительница подозревается в убийстве 47-летней соседки. Против женщины открыли уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 23 сентября. У подозреваемой, предположительно, случился конфликт с женщиной. Она облила дверь неприятельницы горючей жидкостью и подожгла ее.

Пожар был потушен. В квартире нашли труп потерпевшей с ожогами, полученными из-за открытого пламени.

На опубликованной записи с камер видеонаблюдения, предположительно, подозреваемая идет в свою квартиру после поджога двери соседки. Через некоторое время огонь разгорелся и по подъезду рассеялся густой дым.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.