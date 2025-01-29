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Жительница Воронежа менее чем за сутки подожгла две кофейни

В Воронеже местная жительница в течение суток совершила поджог двух кафе. По предварительной информации, она действовала по наводке злоумышленников, сообщает Baza .

Накануне около 20:00 произошло возгорание в кафе «Бунтаро» на Арзамасской улице. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты ликвидировали возгорание. Утром 29 января вспыхнула точка «Бунтаро» на Плехановской улице.

В результате второго поджога 3 человека были госпитализированы в реанимацию. По словам очевидцев, дверь кафе была закрыта, однако изнутри доносились крики.

По предварительной версии, поджигательницей была одна из пострадавших, которая получила наиболее серьезные травмы. Девушка могла действовать по указанию мошенников.

Ранее в Подмосковье задержали 44-летнего гражданина Казахстана, который поджег вышки сотовой связи по заданию спецслужб Украины.