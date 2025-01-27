В Подмосковье задержали гражданина Казахстана за поджоги вышек по заданию Киева

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Казахстана в Московской области. 44-летний Виталий Б. предположительно поджег вышки сотовой связи по заданию спецслужб Украины, сообщает Mash .

В Казахстане мужчину судили за убийство. В России Виталий Б. зарегистрирован не был. Официальная работа отсутствовала.

В январе на Виталия Б. вышли сотрудники украинских спецслужб. Они пообещали заплатить около 40 тыс. рублей за организацию поджога вышек связи.

В результате Виталий Б. устроил возгорания на четырех объектах сотовых операторов в Московской области — в Щелкове и Лосино-Петровском. Суммарный ущерб составил примерно четыре млн рублей.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Открыто уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Мужчину могут посадить на срок до пяти лет.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина поджег заправку.