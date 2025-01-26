В Ростове-на Дону мужчина поджог заправку
Неизвестный поджог колонку на заправке в Ростове-на-Дону
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Неизвестный поджог колонку на заправке в Ростове-на-Дону и скрылся, сообщает портал News.ru.
На камере наблюдения заправочного комплекса видно, как молодой мужчина обливает жидкостью колонку и убегает.
Через некоторое время он возвращается и поджигает горючее. Колонка быстро вспыхнула, неизвестный скрылся.
По данным РБК, со ссылкой на региональное управление МЧС, пожар потушен.
Официальных комментариев пока нет.