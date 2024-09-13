Жительница Татарстана сбила глухонемого сотрудника дорожной службы

В Татарстане женщина сбила глухонемого сотрудника дорожной службы, который пытался ей объяснить, что на территорию въезд запрещен, пишет РИА Новости .

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике Татарстан, женщина пыталась заехать территорию, где велись дорожные работы. В ответ на замечания она проявила агрессия и пыталась повалить представителя дорожной службы на землю, после чего села за руль, сбила дорожника и скрылась с места происшествия.

Сотрудник дорожной службы получил травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в городе Мурино Ленинградской области правоохранительные органы занимаются выяснением деталей автомобильной аварии, в которой подросток за рулем легковушки наехал на человека.