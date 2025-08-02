Жительница Ставрополья лишилась зрения после лечения геморроя

В Ставрополе женщина лишилась зрения после лечения геморроя в больнице — она стала инвалидом, сообщает Mash .

Пациентка обратилась к доктору из-за сильных кровотечений. Но медики не поставили точный диагноз и назначили неправильное лечение. Затем состояние пострадавшей резко ухудшилось: у нее опух глаз, началась тошнота, слабость и головокружение.

На следующий день пациентке вызвали офтальмолога, который закапал глаза препаратом, расширяющим зрачки, при этом в данном лекарстве не было необходимости. Доктор на осмотре не нашел проблем.

После этого женщину отправили к неврологу и кардиологу. У нее заподозрили инсульт из-за резкого скачка давления. На фельдшерском пункте медики не смогли объяснить, почему состояние у пациентки ухудшилось.

В итоге жительница Ставрополья лишилась зрения. Сейчас она все еще лечится и помогает другим людям с похожими диагнозами.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело о небезопасных медуслугах.