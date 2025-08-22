Жительница Сочи ищет украденного у нее умного попугая за вознаграждение

В Сочи у местной жительницы был украден умный попугай, который постоянно «просит страчателлу и просекко». Девушка объявила вознаграждение за помощь в поиске птицы, сообщает SHOT .

Похищенного питомца зовут Эйва. Хозяйка считает попугая крайне талантливым, ведь он исполняет ее просьбы и даже может говорить о своих чувствах. А еще он постоянно «просит страчателлу и просекко».

Ранее умную птичку уже пытались похитить. По словам хозяйки, после этого попугай «впал в депрессию». К несчастью, новая попытка похищения оказалась успешной.

Хозяйка отметила, что птичка обладает эмоциональным интеллектом как у пятилетнего ребенка. По ее словам, Эйва крайне тяжело переносит расставание.

Девушка объявила награду за информацию о местонахождении птицы — 170 тыс. рублей.

Ранее болтливый попугай помог полиции поймать банду наркоторговцев в Британии. Он произнес фразу, которую используют бандиты, она вывела правоохранителей на преступников.