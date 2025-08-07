Болтливый попугай помог полиции поймать банду наркоторговцев в Британии

сегодня в 20:57

В Великобритании полицейские смогли раскрыть банду наркоторговцев благодаря попугаю, который случайно «проговорился» во время обыска, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Telegraph.

Птичка по кличке Манго жила дома у возлюбленной главаря преступной группировки Адама Гарнетта. Полицейские нагрянули к девушке с обыском, пытаясь отыскать следы деятельности наркоторговцев.

В ходе обыска правоохранители нашли в телефоне подозреваемой видео. В кадре попугай произнес: «Два за 25». Эту фразу часто используют местные наркоторговцы, полицейские узнали ее.

Также в телефоне девушки хранились кадры, на которых Манго играет с деньгами, говорит заученными фразами и др. Так болтливый «стукач» помог полицейским поймать банду, промышлявшую сбытом наркотиков в британском городе Блэкпул.

В итоге были задержаны 15 ее участников. Их посадили в тюрьму. Общий срок заключения наркоторговцев составил более 103 лет.

