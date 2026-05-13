Жительница Сергача зарезала двоюродного брата

В Сергаче 29-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве брата

В Сергаче 29-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве двоюродного брата. Конфликт произошел 9 мая, сообщает ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, сообщение о ножевом ранении 38-летнего местного жителя поступило в полицию 9 мая.

Правоохранители установили, что между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры женщина взяла на кухне нож и ударила брата в грудь.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось — мужчина скончался.

Подозреваемая ранее была судима за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Фигурантка заключена под стражу, ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

