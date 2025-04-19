Жительница Рязани отдала собаку другу на передержку и осталась без питомца

Жительница Рязани отдала свою собаку другу на передержку на время переезда в Петербург и осталась без питомца. Сейчас девушка не может доказать, что является настоящей владелицей таксы, сообщает Baza .

В конце лета прошлого года Елена из Рязани переезжала с ребенком в Петербург. Она попросила друга присмотреть за своей девятилетней таксой Дарси. Мужчина согласился и первое время присылал Елене фото питомца, но затем отвез собаку на дачу к знакомым, утверждая, что там Дарси будет лучше. Елена пыталась вернуть животное, но друг менял тему разговоров и уклонялся от ответов.

В октябре Елена начала поиски своей собаки и связалась с матерью друга, которая удивилась желанием девушки вернуть питомца. Сначала ей сказали, что новые хозяева увезли животное в Белгород. Однако вскоре выяснилось, что это ложь, а друг и его мать знают, где находится Дарси.

Девушка обратилась в полицию, где ей рассказали, что ее собака живет у знакомой матери друга. Мария (имя изменено) забрала таксу, чипировала и оформила документы на свое имя. Предположительно, женщине рассказали, что собаку бросила старая хозяйка и теперь Дарси нужен новый дом.

Девушка пыталась связаться с Марией и пыталась вернуть собаку, предлагая деньги или купить ей нового щенка, однако получила отказ. Новая хозяйка заявила, что очень привязалась к Дарси и не собирается с ней расставаться. В полиции лишь разводят руками, так как Мария оформила все документы и является полноправным хозяином собаки. Сейчас Елена работает с волонтерами и юристами и хочет вернуть собаку мирно.