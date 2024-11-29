Жительница Раменского набросилась на замглавы округа, и обвинила в нападении его
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Экоактивистка из подмосковного Раменского Елена М. заявила, что заместитель главы округа Зелимхан Гаджиев напал на нее во время личного приема в здании администрации. Однако, судя по записям с камер видеонаблюдения, именно женщина вела себя агрессивно, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел 26 ноября. Было две версии происходящего.
По версии Елены М., чиновник не захотел проводить прием, «ударил женщину по голове и телу». После этого якобы угрожал ей преследованием.
Экоактивистка зафиксировала «полученные травмы». У нее, как утверждается, была закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы, грудной клетки и другие травмы.
Однако очевидцы, которые в этот момент ждали приема у замглавы Раменского округа Зелимхана Гаджиева, звуков ударов, а также криков и угроз из кабинета не доносилось. Более того, они уверены, что женщина сама набросилась на чиновника. Это возможно, поскольку она «крупная дама».
Гаджиев, по словам очевидцев, разговаривал спокойно и просил дать пройти. Елена М. же перегораживала ему дорогу.
В администрации Раменского округа рассказали, что конфликт с женщиной произошел из-за раздражительности женщины из-за живой очереди. На записи с камер видно, что Елена М. «сама нападает». Материалы передадут полиции.
По информации «Осторожно, Москва», «пострадавшую» четыре раза привлекали к административной ответственности по статьям за угрозу физической расправой, клевету и оскорбления.
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