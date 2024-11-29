Жительница Раменского набросилась на замглавы округа, и обвинила в нападении его

Экоактивистка из подмосковного Раменского Елена М. заявила, что заместитель главы округа Зелимхан Гаджиев напал на нее во время личного приема в здании администрации. Однако, судя по записям с камер видеонаблюдения, именно женщина вела себя агрессивно, сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел 26 ноября. Было две версии происходящего.

По версии Елены М., чиновник не захотел проводить прием, «ударил женщину по голове и телу». После этого якобы угрожал ей преследованием.

Экоактивистка зафиксировала «полученные травмы». У нее, как утверждается, была закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы, грудной клетки и другие травмы.

Однако очевидцы, которые в этот момент ждали приема у замглавы Раменского округа Зелимхана Гаджиева, звуков ударов, а также криков и угроз из кабинета не доносилось. Более того, они уверены, что женщина сама набросилась на чиновника. Это возможно, поскольку она «крупная дама».

Гаджиев, по словам очевидцев, разговаривал спокойно и просил дать пройти. Елена М. же перегораживала ему дорогу.

В администрации Раменского округа рассказали, что конфликт с женщиной произошел из-за раздражительности женщины из-за живой очереди. На записи с камер видно, что Елена М. «сама нападает». Материалы передадут полиции.

По информации «Осторожно, Москва», «пострадавшую» четыре раза привлекали к административной ответственности по статьям за угрозу физической расправой, клевету и оскорбления.

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