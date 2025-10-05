Жительница Подмосковья пырнула мужа ножом в ходе ссоры

сегодня в 11:43

В Подмосковье полицейские задержали женщину 1986 года рождения, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью супругу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Клин. В отдел полиции поступило сообщение, что в больницу доставили мужчину 1990 года рождения с ножевым ранением.

Предварительно установлено, что в квартире жилого дома на Улице Миши Балакирева в ходе бытовой ссоры женщина нанесла мужу ножевое ранение.

Правоохранительные органы задержали нападавшую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

