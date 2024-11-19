Жительница Петербурга вызвала полицию, чтобы сбежать от мужа на концерт Басты

В Санкт-Петербурге женщина позвонила в полицию и сказала, что ее избивает муж. Она соврала, чтобы сходить на концерт Басты, сообщает Baza .

16 ноября в полицию поступил звонок от жительницы дома на Лесном проспекте. Она тревожным голосом сказала, что прямо сейчас ее избивает муж. На вызов сразу же выехали полицейские.

Когда силовики открыли дверь квартиры, то нарядная заявительница выскочила, поблагодарила их и сказал, что ей нужно бежать.

Как выяснилось, она очень хотела попасть на выступление Басты, купила билет еще летом и договорилась с мужем, что он в это время останется с ребенком. Но в день концерта супруги сильно поругались. Мужчина запер дверь и сказал, что жена не пойдет отдыхать. Тогда огорченная поклонница Басты и позвонила в полицию.

Благодаря полицейским женщина успела на концерт, но правоохранители зафиксировали ложный вызов. Из-за этого был составлен протокол и теперь все семью будет проверять отдел по делам несовершеннолетних.