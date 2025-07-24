Жительница Петербурга сдала квартиру мужчине и случайно нашла наркосклад

В Санкт-Петербурге женщина сдала свое жилье в аренду мужчине, а через некоторое время решила проверить квартиру, где в итоге обнаружила крупный наркосклад. Горожанка сразу же обратилась за помощью в полицию, сообщает «Бриф24» .

Предварительно установлено, что жительница Петербурга случайно обнаружила крупный тайник с наркотиками, когда пришла проверить свою квартиру на улице Седова. Ее арендатор пропал и перестал платить за жилье, поэтому она приехала в жилье с целью убедиться, что все в порядке.

Открыв дверь, хозяйка была шокирована, увидев множество пакетиков с подозрительным порошком. Она сразу же вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили целый набор предметов, указывающих на торговлю наркотиками: около 80 фасовочных пакетиков, несколько контейнеров с неизвестным веществом, стаканы с порошком, электронные весы для точного измерения, телефоны и записную книжку с какими-то заметками.

Проведенная экспертиза показала, что одно вещество из найденных оказалось запрещенным и опасным. Всего нашли больше двух килограммов. Человека, который снимал квартиру, теперь обвиняют в попытке продать очень большую партию запрещенных веществ.