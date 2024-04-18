Жительница Москвы чуть не умерла после того, как поела масляной рыбы

Жительница Москвы чуть не умерла после того, как поела масляной рыбы. Она начала задыхаться, а также резко покрылась пятнами, сообщает SHOT.

После проведения анализов стало известно, что у женщины сильная аллергия на деликатес hyperoglyphe pringlei.

Масляная рыба находится под запретом во многих странах. Данный вид рыб включает в себя эсколар, сериолеллу, рувету, строматей, которые можно поймать при ловле тунца.

Этот деликатес нельзя есть слишком много, хоть он и богат омегой-3, фосфором и хромом. Рыба опасна для здоровья своим жиром, потому что она содержит содержит моноглицериды и воск.

Данная рыба может вызвать тошноту и диарею.Также нередко масляную рыбу плохо хранят в магазинах и на рынках, поэтому можно получить серьезное отравление.