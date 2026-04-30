Жительница Курска пырнула приятеля ножом из-за спора о куртке
Спор из-за куртки закончился тяжелым ранением для жителя Курска. Приятельница пырнула его ножом, пытаясь отстоять свою точку зрения, сообщает «112».
Мужчина и женщина в квартире Курска завели жаркую дискуссию о составе куртки. Первый утверждал, что верхняя одежда сделана из натуральной кожи. Приятельница была не согласна.
Чтобы доказать свою правоту, мужчина взял нож и провел им по куртке. Затем он передал оружие собеседнице. Но та настолько вспылила, что ударила им мужчину в живот.
Поняв, что сотворила, женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.
Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.
