Жительница Курска пырнула приятеля ножом из-за спора о куртке

Мужчина и женщина в квартире Курска завели жаркую дискуссию о составе куртки. Первый утверждал, что верхняя одежда сделана из натуральной кожи. Приятельница была не согласна.

Чтобы доказать свою правоту, мужчина взял нож и провел им по куртке. Затем он передал оружие собеседнице. Но та настолько вспылила, что ударила им мужчину в живот.

Поняв, что сотворила, женщина вызвала скорую помощь. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.

